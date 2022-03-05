«Лацио» летом готов взять в аренду Кепу у «Челси»

«Лацио» проявляет активный интерес к голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге. Римский клуб готов арендовать 27-летнего испанца в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Аррисабалага хочет поехать в составе сборной Испании на чемпионат мира в Катаре, потому заинтересован в получении регулярной игровой практики. В «Челси» Кепа провел 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/22.

Напомним, что нынешний главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/2019 и уже работал с испанским голкипером.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов стерлингов.