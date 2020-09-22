Кубок английской лиги. «Ньюпорт» обыграл «Уотфорд», «Вест Бромвич» по пенальти проиграл «Брентфорду»

Завершились два матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Ньюпорт» обыграл «Уотфорд» (3:1). «Вест Бромвич» после ничьей 2:2 в основное время в серии пенальти проиграл «Брентфорду» (4:5).

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Ньюпорт Каунти» — «Уотфорд» — 3:1 (0:0)

22 сентября. Ньюпорт. Стадион «Rodney Parade»

«Вест Бромвич Альбион» — «Брентфорд» — 2:2 (0:0). Пенальти — 4:5

Голы: Робсон-Кану, 56 — с пенальти (1:0). Хансен, 58 (1:1). Эдвардс, 66 — с пенальти (2:1). Форсс, 73 — с пенальти (2:2).

«Вест Бромвич Альбион»: Баттон, Иванович (О`Ши, 59), Пелтиер, Таунсенд, Кипре, Филд, Харпер, Галлахер, Робсон-Кану (Остин, 85), Филлипс (Диангана, 72), Эдвардс.

Предупреждение: О`Ши, 88.

Судья: Инглэнд.

22 сентября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».