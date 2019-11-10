В воскресенье, 10 ноября, в центральном матче 11-го тура АПЛ сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Встреча лидеров английского футбола начнется в 19.30 по московскому времени.

10 побед в 11 турах, 45-матчевая беспроигрышная серия на «Энфилде» и лидерство в турнирной таблице АПЛ — все эти впечатляющие факты про «Ливерпуль». У «Сити» цифры чуть скромнее — три победы подряд в АПЛ и шесть встреч без поражений. Но мощь состава и фигура тренера — Хосепа Гвардьолы — говорят о том, что команда может прибавить в любой момент. Причем прибавить «горожанам» нужно гораздо сильнее, чем «Ливерпулю» — на пятки того и гляди наступят «Челси» и «Лестер». Фаворита в этом противостоянии затрудняются назвать даже букмекеры. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа в БК «Лига Ставок» — 2,65, на победу «Ман Сити» — 2,60. Зато с уверенностью можно прогнозировать, что обе забьют. Эту опцию можно взять за 1,50. Чем не вариант для «экспресса»?

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