Махрез рассказал об адаптации Грилиша в «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Рияд Махрез рассказал о новичке команды Джеке Грилише.

«Грилиш постепенно адаптируется к нашему стилю игры, но пока прошло мало времени. Тренер помогает ему и команда тоже. Он играет во многих матчах, это делает все проще. В моем случае было иначе, так как я не принимал участия во всех матчах, а сложно приходится, даже если играешь регулярно. Джек хорошо справляется и помогает команде», — цитирует Махреза официальный сайт УЕФА.

В августе 25-летний англичанин заключил с «Сити» контракт до 2027 года. Трансфер Грилиша обошелся клубу в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится во вторник, 28 сентября. Начало — 22.00 мск.