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Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере

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Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» в начале второго тайма матча 14-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» вышел вперед. На 51-й минуте голом отметился нападающий Криштиану Роналду.

Для 36-летнего португальца этот забитый мяч стал 800-м в его карьере. На его счету 129 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 — за «Реал» (438), 101 — за «Ювентус» (134) и 5 — за «Спортинг» (31). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Публикация от EMPIRE OF RONALDO (@empire.of.rona7do)

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Евгений Козинов все материалы автора

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