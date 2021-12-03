Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере

«Манчестер Юнайтед» в начале второго тайма матча 14-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» вышел вперед. На 51-й минуте голом отметился нападающий Криштиану Роналду.

Для 36-летнего португальца этот забитый мяч стал 800-м в его карьере. На его счету 129 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 — за «Реал» (438), 101 — за «Ювентус» (134) и 5 — за «Спортинг» (31). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.