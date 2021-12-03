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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: де Хеа получил травму, но судья засчитал гол. Правильно ли он поступил?

00:18
2 декабря. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
2 декабря. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
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На 14-й минуте матча 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» полузащитник гостей Эмил Смит-Роу открыл счет, отправив мяч в сетку ворот Давида де Хеа, когда тот лежал на газоне. Поначалу судья Мартин Аткинсон гол не засчитал — он дождался, что скажут его видеоассистенты. А те подтвердили, что со стороны игроков «Арсенала» никаких нарушений правил не случилось. И на 17-й минуте рефери показал на центр поля.

Де Хеа упал после того, как ему сзади на голеностоп наступил его партнер по команде Фред. Голкиперу было больно, но никто из соперников в этом не виноват. Арбитр игру не остановил, она продолжалась, пока мяч через считанные секунды не оказался в воротах.

Случай уникальный. Кто-то скажет, что нарушены правила фейр-плей. Но правила игры — нет. Итоговое решение судейской бригады верное.

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Евгений Козинов все материалы автора

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