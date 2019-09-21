Защитник «Ромы» Крис Смоллинг признался, что перешел в итальянский клуб, чтобы расти. Римляне арендовали 29-летнего англичанина у «Манчестер Юнайтед».

— Всем известном, что очень немногие английские игроки уезжают за границу, и те, кто это делают, в основном, хорошие игроки, иначе они бы не ушли, — цитирует The Telegraph Смоллинга. — Я чувствую, что большая часть их страха связана со знанием иностранных языков. На поле вы можете изучить различные основные термины: «слева», «справа» и «сзади», но вне поля вам нужно знать больше.

Если бы я остался в «МЮ», я был бы уверен, что сыграл столько матчей, сколько достоин. В «Роме» же у меня есть вызов. В конце сезона у меня будет дополнительный опыт, которого нет у других центральных защитников. Остаться в «МЮ» — было бы простым решением. Сейчас же у меня прекрасная возможность попробовать сыграть в другом чемпионате и жить в другой культуре.