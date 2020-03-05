Ковачич избежал серьезного повреждения ахилла в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич избежал серьезного повреждения ахилла во время матча с «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии, сообщает журналист Times Том Родди.

Как сообщает источник, по итогам обследования стало известно, что 25-летний хорват получил повреждение не слишком серьезного характера и пропустит около 3 недель. Ковачич заработал травму на 42-й минуте встречи с «Ливерпулем», его заменил Мэйсон Маунт.

В сезоне-2019/20 на счету Ковачича 2 гола и 3 результативных передачи в 37 матчах за «Челси». Минувшим летом «синие» выкупили хорвата у «Реала» за 45 миллионов евро.