Фирмино может продолжить карьеру в МЛС

Форвард сборной Бразилии и «Ливерпуля» Роберто Фирмино может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

По данным Goal.com, у игрока есть вариант продолжения карьеры в МЛС. В 31-летнем нападающем заинтересован «Сент-Луис». Клуб готовит предложение бразильцу.

Контракт Фирмино с «Ливерпулем» истекает по завершении нынешнего сезона. В этом розыгрыше он участвовал в 19 матчах АПЛ, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи.