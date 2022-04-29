Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном уходе в «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи, которые сватают его в «ПСЖ».

«Конечно, мне приятно, когда клубы ценят мою работу. Но я не люблю, когда люди выдумывают новости на ровном месте чисто для того, чтобы создать остальным проблемы», — цитирует Конте Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать с контракт «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.