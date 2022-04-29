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Сегодня, 16:55

«Не люблю, когда люди выдумывают новости на ровном месте». Конте — о слухах про «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о возможном уходе в «ПСЖ»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи, которые сватают его в «ПСЖ».

«Конечно, мне приятно, когда клубы ценят мою работу. Но я не люблю, когда люди выдумывают новости на ровном месте чисто для того, чтобы создать остальным проблемы», — цитирует Конте Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» может подписать с контракт «ПСЖ» на два года. Текущее соглашение Конте с лондонским клубом истекает в июне 2023 года.

Антонио Конте
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
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 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
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 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
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 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
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 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
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 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
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 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
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 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
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30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
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 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
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 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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