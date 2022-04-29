Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гринвуд останется под залогом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд останется под залогом, сообщает BBC.

В январе 2022 года футболист был задержан в своем доме после того, как в социальных сетях появилась серия фотографий, которые были размещены бывшей девушкой игрока, заявившей, что она подверглась насилию.

Гринвуда подозревают в изнасиловании, нападении и угрозах убийством. В начале февраля его выпустили под залог. Срок действия этой меры пресечения должен был истечь 30 апреля, но полиция Манчестера подала запрос о ее продлении до середины июня. Тогда же состоится судебное заседание по делу футболиста.

«Мы продолжаем расследование о случаях физического насилия. 20-летний мужчина, арестованный по подозрению в изнасиловании, нападении на женщину и угрозах убийством, останется под залогом», — говорится в сообщении полиции.