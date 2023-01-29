Компани доволен матчем «Бернли» против «Ипсвича» в Кубке Англии

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани отреагировал на ничью в матче Кубка Англии с «Ипсвичем» (0:0).

«Непростая игра, но в ней не было ничего такого, чего я не мог ожидать. «Ипсвич» — непростой соперник. Но я доволен результатом, переигровка не станет помехой, в строй вернутся важные игроки, которые получат дополнительную игровую практику. В этом матче мы дали бой, и я считаю, что получили немало положительно опыта», — цитирует слова Компани BBC Sport.

В ченпионшипе «Бернли» занимает 1-е место в турнирной таблице.