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Клопп заявил, что впечатлен игрой Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

15:26
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в преддверии матча 19-го тура АПЛ против «красных дьяволов».

«Бруну — потрясающий футболист. Перед тем, как он перешел в «МЮ», он играл за «Спортинг» против нас во время турне по США. В этом матче он просто шокировал нас. Было видно, что это человек, способный делать разницу. Теперь он стал очень влиятельной фигурой в «МЮ». Не очень хорошо знаю его, не мне кажется, что он — лидер команды. Отличный трансфер, но, к сожалению, это трансфер «Манчестер Юнайтед», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).

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