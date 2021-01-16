Клопп заявил, что впечатлен игрой Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в преддверии матча 19-го тура АПЛ против «красных дьяволов».

«Бруну — потрясающий футболист. Перед тем, как он перешел в «МЮ», он играл за «Спортинг» против нас во время турне по США. В этом матче он просто шокировал нас. Было видно, что это человек, способный делать разницу. Теперь он стал очень влиятельной фигурой в «МЮ». Не очень хорошо знаю его, не мне кажется, что он — лидер команды. Отличный трансфер, но, к сожалению, это трансфер «Манчестер Юнайтед», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).