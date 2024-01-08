Клопп заявил, что ван Дейк не умеет выглядеть плохо
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть плохо. Он рассказал, что футболист пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).
«Дерьмово выглядеть — трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», — цитирует Клоппа Daily Mail.
В этом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.
«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|15.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
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