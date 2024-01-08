Клопп заявил, что ван Дейк не умеет выглядеть плохо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Вирджил ван Дейк не умеет выглядеть плохо. Он рассказал, что футболист пропустил матч Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

«Дерьмово выглядеть — трудная задача для Вирджила. Но он смотрелся именно так, поэтому мы отправили его домой. Надеюсь, наша сегодняшняя игра тоже помогла ему», — цитирует Клоппа Daily Mail.

В этом сезоне 32-летний защитник провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

«Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков.