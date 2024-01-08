Карвалью может стать игроком «Халл Сити» на правах аренды

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью может сменить команду в скором времени, сообщает инсайдер Давид Орнштейн.

По данным источника, новым местом работы 21-летнего игрока станет «Халл Сити». Футболист уйдет в новую команду на правах аренды. Его контракт будет рассчитан до конца текущего сезона.

Первую половину сезона-2023/24 Карвалью провел на правах аренды за «Лейпциг». Полузащитник принял участие в 9 матчах бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями.