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Клопп считает Гвардьолу лучшим тренером мира

17:03
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Sky Sports заявил, что считает своего коллегу из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу лучшим в мире. Этим командам предстоит встретится в чемпионате Англии на выходных.

— Я очень уважаю Хосепа Гвардьолу, — сказал Клопп. — Я давно знаю его, и для меня очень почетно быть его соперником. Для меня он все еще лучший тренер мира. У нас есть шанс победить его команду. Это очень тяжело, но возможно, для меня этого достаточно. У нас было несколько хороших результатов в матчах с ними. Лично я испытываю огромное уважение к Гвардьоле.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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