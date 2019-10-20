Клопп считает, что «МЮ» забил с нарушением правил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура чемпионата Англии (1:1). По его мнению, форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд забил с нарушением правил: команда начала атаку после фола на Дивоке Ориги.

— Мы наиграли на очко. Мы дали «МЮ» возможность играть в свой футбол, с пятью защитниками и так далее, — цитирует BBC Клоппа. — Мы были недостаточно сконцентрированы.

Первый гол, думаю, все согласятся, что это фол. Но с ВАР это уже неочевидный фол. Такая ситуация. Мы не проиграли, но это был очевидный фол. Был четкий контракт, Дивок Ориги падает. Они продолжают атаку и забивают. Да, был контакт. Назвать это «нечистым фолом»? нет, это так не работает, так не должно быть.

Затем нам не засчитали гол. Я не видел повтор, по всей видимости, это была игра рукой, но казалось, что все против нас.

Мы изменили схему, это отразилось на игре. Мы забили, и стадион затих. Возможно, фанаты подумали, что «Ливерпуль» забьет еще. Но мы набрали очко.

Мы всегда играем против стены. Не думаю, что «МЮ» будет играть против другой команды, которая так много не владеет мячом. Мы часто проводим подобные матчи. Возможно, мы можем лучше.