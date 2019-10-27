Клопп рассказал о травмах ван Дейка и Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:1).

— Мы начали хорошо, но нам немного не повезло в моменте с пропущенным голом. «Тоттенхэм» после этого хорошо защищался, их контратаки были очень опасны, — приводит слова тренера BBC.

Мы владели мячом 70 процентов времени, но для «Тоттенхэма» это нормально. При потере мяча они быстро контратаковали. Но мы контролировали ситуацию, за исключением последних пяти минут. Это была суперигра, мне понравилось.

У ван Дейка отекла нога. Но с ним все будет в порядке. У Салаха лодыжка болит тем сильнее, чем дольше идет игра, но это не серьезная травма.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр