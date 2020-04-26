Клопп обсудил с отцом Мбаппе возможный трансфер нападающего

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп связывался с отцом нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе на предмет трансфера нападающего в английский клуб, сообщает Le10sport.

В Мбаппе руководство «Ливерпуля» видит замену Садио Мане, который может в ближайшее время покинуть мерсисайдцев и перейти в мадридский «Реал».

В 21-летнем французском нападающем также заинтересован «Реал», а «ПСЖ» понимает, что не сможет продлить с ним контракт. Французы предпочитают отпустить Мбаппе бесплатно летом 2022 года, а не продавать его через год.

В 33 матчах текущего сезона форвард забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.