Клопп - о травме Фирмину: "У него что-то с лодыжкой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после ничьей в матче 27-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:0) прокомментировал состояние форварда Роберту Фирмину. Игрок был заменен на 31-й минуте встречи.

– К сожалению, я понятия не имею, что с ним, – приводит пресс-служба слова Клоппа. – У него что-то с лодыжкой, это точно. Сначала Бобби сказал, что может продолжать матч, но потом показал, что у него это не получится. Я не знаю точно, когда он вернется в строй. Это Бобби, с ним это будет быстрее, чем с другими. Но сначала мы должны выяснить, что с ним.

"Ливерпуль" вернулся в лидеры турнирной таблицы чемпионата Англии, но отставание от "Манчестер Сити" составляет уже 1 очко. "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера еще не проигрывал в премьер-лиге – его серия составляет уже 10 игр.

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