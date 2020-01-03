АПЛ на своем официальном сайте выделила трех претендентов на звание лучшего тренера декабря.

Речь идет о: Юргене Клоппе («Ливерпуль»), Уле Гуннаре Сульшере («Манчестер Юнайтед») и Найджеле Пирсоне («Уотфорд»). В декабре «Ливерпуль» выиграл все пять матчей АПЛ, в которых принимал участие, «Манчестер Юнайтед» победил в пяти из семи встреч, в которых играл. «Уотфорд» победил в двух матчах из пяти, один из которых — против «МЮ» (2:0).