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Клопп и Сульшер — претенденты на звание лучшего тренера декабря в АПЛ

17:48
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АПЛ на своем официальном сайте выделила трех претендентов на звание лучшего тренера декабря.

Речь идет о: Юргене Клоппе («Ливерпуль»), Уле Гуннаре Сульшере («Манчестер Юнайтед») и Найджеле Пирсоне («Уотфорд»). В декабре «Ливерпуль» выиграл все пять матчей АПЛ, в которых принимал участие, «Манчестер Юнайтед» победил в пяти из семи встреч, в которых играл. «Уотфорд» победил в двух матчах из пяти, один из которых — против «МЮ» (2:0).

      

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