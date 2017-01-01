14:19 | ФУТБОЛ — Англия

Клаудио Раньери: "Я горд, что "Лестер" не пропустил от "Вест Хэма"

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:0) отметил, что горд за свою команду, которая смогла завершить матч без пропущенных мячей. Победа позволила "лисам" отдалиться от зоны вылета премьер-лиги.

- Я горжусь тем, что мы смогли завершить матч без пропущенных голов, - приводит ВВС слова Раньери. - Сегодняшний результат очень важен для команды. У "Вест Хэма" было несколько хороших моментов, но мы смогли закрыть им пространство. Сегодня нам была нужна поддержка болельщиков, и они были вместе с нами.

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