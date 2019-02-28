Клаудио Раньери: "Разочарован, что "Фулхэм" не смог развить хорошее начало после моего назначения"

Итальянский специалист Клаудио Раньери, который сегодня покинул "Фулхэм", прокомментировал решение руководства о его отставке, сообщает официальный сайт лондонцев.

"Фулхэм" занимает 19-е место с 17 очками в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.

– Я очень разочарован последнимии результатами команды и тем, что мы не смогли развить хорошее начало, которое демонстрировал "Фулхэм" после моего назначения. Наконец, я хотел бы поблагодарить клуб, игроков и болельщиков за поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания в "Фулхэме", – приводит слова Раньери пресс-служба "Фулхэма".

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