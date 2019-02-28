Раньери уволен из "Фулхэма". Паркер – исполняющий обязанности главного тренера

Итальянский специалист Клаудио Раньери уволен с поста главного тренера "Фулхэма", сообщает официальный Твиттер лондонской команды.
Англичанин Скотт Паркер будет временно исполнять обязанности главного тренера "дачников".
"Фулхэм" занимает 19-е место с 17 очками в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.
Раньери возглавил "Фулхэм" в середине ноября 2018 года, сменив сербского тренера Славишу Йокановича. Под его руководством "дачники" провели 16 матчей, в которых одержали всего три победы.
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Fulham Football Club Chairman Shahid Khan today named Scott Parker as Caretaker Manager, replacing Claudio Ranieri.– Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 февраля 2019 г.
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