Кейн вернулся к тренировкам с мячом

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вернулся к тренировкам после тяжелой травмы. Англичанин в своем Twitter рассказал, что приступил к занятиям по индивидуальной программе с мячом. При этом пока не очень понятно, когда Кейн сможет вернуться на поле. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в середине апреля.

Напомним, что Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 11 мячей.