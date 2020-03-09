Кейн вернулся к тренировкам с мячом
19:51
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вернулся к тренировкам после тяжелой травмы. Англичанин в своем Twitter рассказал, что приступил к занятиям по индивидуальной программе с мячом. При этом пока не очень понятно, когда Кейн сможет вернуться на поле. Ранее он заявлял, что намерен вернуться в середине апреля.
Напомним, что Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 11 мячей.
Love being back on the grass with a ball at my feet ?? pic.twitter.com/9b8klAmFmw— Harry Kane (@HKane) March 9, 2020