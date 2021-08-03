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«Интер» не готов продать Лукаку «Челси» за 100 миллионов евро

11:55
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«Челси» готов заплатить 100 миллионов евро за трансфер нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, утверждает Sky Sport Italia.

По данным источника, лондонцы также готовы отдать «Интеру» защитника Маркоса Алонсо. Однако итальянский клуб готов отпустить Лукаку не менее чем за 130 миллионов евро. Сам футболист хотел бы остаться в «Интере».

28-летний Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. В минувшем сезоне он забил 30 голов в 44 матчах за клуб.

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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