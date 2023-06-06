Кейн дал согласие на переход в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласился перейти в «Реал», сообщает Marca.

По данным источника, сумма трансфера 29-летнего игрока оценивается в 80 миллионов евро. «Шпоры» не хотят отпускать игрока в другой клуб АПЛ, а непопадание в еврокубки по итогам сезона требует финансовых решений.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.