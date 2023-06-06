«Брайтон» потребует за Кайседо больше 70 миллионов фунтов

«Брайтон» установил цену на полузащитника команды Мойсеса Кайседо.

Как сообщает The Telegraph, клуб хочет продать игрока за сумму превышающую 70 миллионов фунтов (81,2 миллиона евро). За эту сумму 21-летнего футболиста пытался купить «Арсенал». На Кайседо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Вступить в борьбу за игрока может и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт рассчитан до лета 2027 года.