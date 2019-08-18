Кевин-Принс Боатенг рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг рассказал, что в 2013 году мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

— Мне сейчас 32 года, я в хорошей форме", — цитирует Goal Боатенга. — Мне нравится идея играть ложную девятку, вот уже много лет считаюсь чем-то вроде джокера в колоде. Это может быть как преимуществом, так и недостатком.

Никто не знает, что после Милана у меня была возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед», но сэр Алекс Фергюсон спросил себя, на какой позиции он меня видит. По его мнению, я был мастером на все руки и, в то же время, ни в чем не разбирался. Трансфер был отменен, и я начал концентрироваться на более конкретном варианте.

Во второй половине прошлого сезона Боатенг играл на правах аренды за «Барселону» и провел за каталонцев 4 матча, не отличившись результативными действиями.