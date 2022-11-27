Терри посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

Экс-игрок «Челси» Джон Терри считает, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну необходимо сменить команду, если хочет завоевывать титулы.

«В «Тоттенхэме» Кейн не будет претендовать на титулы, а он голоден до побед. Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я буду ей пользоваться», — цитирует Терри beIN Sports.

Контракт 29-летнего Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В 297 матчах АПЛ Кейн забил 195 мячей. Впереди него находятся только Уэйн Руни (208 голов в 491 матче) и Алан Ширер (260 голов в 441 поединке).