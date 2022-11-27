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Сегодня, 08:38

Терри посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Челси» Джон Терри считает, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну необходимо сменить команду, если хочет завоевывать титулы.

«В «Тоттенхэме» Кейн не будет претендовать на титулы, а он голоден до побед. Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я буду ей пользоваться», — цитирует Терри beIN Sports.

Контракт 29-летнего Кейна с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

В 297 матчах АПЛ Кейн забил 195 мячей. Впереди него находятся только Уэйн Руни (208 голов в 491 матче) и Алан Ширер (260 голов в 441 поединке).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Гарри Кейн
Джон Терри
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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