Де Брейне: «Возможно, Холанн был более результативным в первой части сезона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне считает, что не стоит беспокоиться из-за того, что форвард Эрлин Холанн забивает меньше голов, чем в начале сезона.

«Всегда есть первая часть сезона и вторая. Мне кажется, что во второй части происходит гораздо больше событий. Команды более организованы. Они играют на результат, причем в каждой частях таблицы. Поэтому я чувствую, что команды более подготовлены во всех смыслах. Возможно, Холанн был более результативным, чем сейчас, но я не считаю, что мы должны жаловаться на результативность Эрлинга», — приводит слова де Брейне Goal.

В первой части сезона АПЛ Холанн забил 18 голов и отдал 3 результативных паса в 16 матчах. После паузы на чемпионат мира-2022 нападающий провел за «Сити» 13 матчей в чемпионате Англии, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.