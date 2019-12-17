Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Кевин де Брейне: «Если Артета готов быть главным тренером, то «Манчестер Сити» должен его отпустить»

09:19
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне готов понять, если помощник главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы Микель Артета уйдет в «Арсенал». «Канониры», за которых испанец играл в период между 2011 и 2016 годом, хотят пригласить Артету на пост главного тренера.

— Если у Артеты есть хорошая возможность стать главным тренером и он думает, что пришло время для такого испытания, я думаю, что наш клуб должен это принять, — цитирует A Bola де Брейне. — Если это то, чего он хочет, то мы должны понять его.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир