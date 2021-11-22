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«Манчестер Юнайтед» постарается договориться с Почеттино во время февральского перерыва в АПЛ

16:48
Маурисио Почеттино. Фото AFP
Маурисио Почеттино. Фото AFP
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«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино из «ПСЖ». Английский клуб постарается договориться со специалистом и французским клубов в феврале, когда в АПЛ наступит короткий перерыв, сообщает Evening Standart.

Пока 49-летний аргентинский специалист не полностью доволен своим положением в «ПСЖ», где его роль сводится только к работе с командой. При этом более широкий круг вопросов решает спортивный директор Леонардо.

В том случае, если Почеттино все-таки решит вернуться в Англию, «ПСЖ» постарается договориться с Зинедином Зиданом.

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Иван Шитик все материалы автора

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