«Манчестер Юнайтед» постарается договориться с Почеттино во время февральского перерыва в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино из «ПСЖ». Английский клуб постарается договориться со специалистом и французским клубов в феврале, когда в АПЛ наступит короткий перерыв, сообщает Evening Standart.

Пока 49-летний аргентинский специалист не полностью доволен своим положением в «ПСЖ», где его роль сводится только к работе с командой. При этом более широкий круг вопросов решает спортивный директор Леонардо.

В том случае, если Почеттино все-таки решит вернуться в Англию, «ПСЖ» постарается договориться с Зинедином Зиданом.