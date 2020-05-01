Кепа: «У нас с Лэмпардом хорошие отношения, он уверен во мне»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о том, что стал вторым номером в команде.

— Единственное, что можно сделать в данной ситуации — относиться к этому профессионально, уважительно и работать еще упорнее, чтобы изменить это, — приводит слова Кепы Marca. - У нас с Лэмпардом очень хорошие отношения. Он показал, что уверен во мне.

Лэмпард должен принимать решения, но я чувствую, что он уверен во мне. И он, и весь клуб. Все мы хотим постоянно выходить в старте.

В текущем сезоне Кепа провел 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 мяча.