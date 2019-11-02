Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер остался доволен волевой победой над «Саутгемптоном» (2:1) в матче чемпионата Англии. Уокер забил победный мяч на 86-й минуте встречи.

— Мы должны придерживаться игрового плана до конца и сохранять терпение. Это сработало — мы получили три очка, — цитирует ВВС Уокера. — Трудно играть, когда у соперника 11 игроков за линией мяча. У нас есть футболисты, которые могут перевернуть игру с ног на голову, что мы и сделали. Каждый три очка жизненно важны. Мы должны сохранять настрой.

Я очень рад, что смог внести личный вклад в победу. Но важнее гола набранные три очка. Любой мог забить — мне все равно. Мне просто повезло получить мяч в нужном месте. Я не так много забиваю.