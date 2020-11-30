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Кавани извинился за скандальный пост

19:55
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принес извинения за свой скандальный пост в Instagram.

33-летний уругваец оформил дубль в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона» (3:2), после чего поблагодарил болельщиков в сториз. Один из постов он сопроводил комментарием «Gracias negrito», который можно перевести как «спасибо, черный». Позднее он удалил свою запись.

— Я целиком против расизма и удалил свое сообщение, когда мне объяснили, что оно может быть истолковано неправильно. Приношу свои искренние извинения, — цитирует Goal Кавани.

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