«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Лаймером

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером, сообщает Bild.

По информации источника, английский клуб рассматривает возможность покупки 24-летнего австрийца в летнее трансферное окно. В сделке заинтересован нынешний главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник.

В сезоне-2021/22 Лаймер забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 31 матче за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 26 миллионов евро.