Каррагер — о словах Гвардиолы про титулы в АПЛ: «Я бы выиграл один, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил об отсутствии у эксперта титула АПЛ.

Ранее Гвардиола, отвечая на критику со стороны экспертов АПЛ, высказался о количестве их побед в чемпионате Англии. В частности, он напомнил, что Каррагер ни разу не выигрывал АПЛ.

«Думаю, я бы, наверное, выиграл один титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и настолько далеко зашел, что АПЛ обвиняла бы нас в 115 нарушениях финансовых правил», — написал Каррагер в соцсетях.

В 2023 году АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил лиги с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клубу грозит снятие очков или исключение из АПЛ.