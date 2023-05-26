Хавбек «Челси» Чуквуэмека: «Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека высказался о поражении команды в матче перенесенного 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Мы переживаем трудный период. Произошло много переходов и перемен, но ясно, что на данный момент мы играем недостаточно хорошо. Нам нужно отдавать гораздо больше за эмблему. Думаю, что у нас было несколько хороших моментов в первом тайме, и если бы мы ими воспользовались, то исход игры мог бы быть совершенно другим», — приводит слова Чуквуэмеки официальный сайт «Челси».

«Манчестер Юнайтед» с 72 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице. «Челси» располагается на 12-й строчке — 43 очка.