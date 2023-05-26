«Арсенал» может продать Смита-Роу, если приобретет Мэддисона

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу может покинуть клуб, сообщает The Mirror.

По сведениям источника, лондонцы могут продать 22-летнего игрока сборной Англии, если в клуб перейдет полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

В текущем сезоне Смит-Роу провел 14 матчей, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 млн евро.