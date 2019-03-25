"Кардифф" направил в ФИФА заявление по поводу трансфера Салы в "Нант"

Руководство "Кардифф" направит в ФИА заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, информирует The Telegraph.

По данным издания, валлийский клуб приводит организации доводы, согласно которым он не обязан переводить "Нанту" деньги за аргентинца, так как АПЛ не успела зарегистрировать трансфер. Клубы договорились о структуре выплаты, которая не соответствует правилам лиги. В договоре также прописан ряд юридических условий, которые не были выполнены.

Иными словами, Сале пришлось бы заключить новый контракт, а старый, по версии "Кардиффа", должен быть аннулирован. Также сообщается, что документы о трансфере футболиста не были вовремя переданы в новую для него лигу. Что касается "Нанта", клуб продолжает настаивать на выплате всей суммы за переход Салы, поскольку трансфер был зарегистрирован в международных инстанциях.

Напомним, что 28-летний аргентинец перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 19,5 миллиона евро 19 января, а во время перелета из Франции в Великобританию он разбился на частном самолете.