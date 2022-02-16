Канте высказался о победе «Челси» в клубном чемпионате мира

Полузащитник «Челси» Нголо Канте высказался о победе в клубном чемпионате мира. В финальной игре «синие» обыграли «Палмейрас» (2:1).

«Это особое чувство. Мы хорошо провели время в Абу-Даби, это отличный турнир. Мы серьезно к нему отнеслись, многие из моих товарищей никогда ранее в этом турнире не участвовали, и «Челси» этот трофей не выигрывал.

Мы можем завоевать больше титулов, шаг за шагом. Думаю, мы очень серьезно отнеслись к турниру. Мы должны получать удовольствие, но знаем, что впереди много важных встреч», — цитирует Канте сайт «Челси».

Подные голы забили Ромелу Лукаку и Кай Хаверц. 19 февраля «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас». Начало — в 18.00 (мск).