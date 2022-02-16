Источник сообщил, что некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением Роналду

В стане «Манчестер Юнайтед» назревает новый конфликт, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Некоторые игроки «МЮ» недовольны поведением форварда Криштиану Роналду. Их раздражает, что португальский форвард «хочет руководить раздевалкой со своей группировкой».

В первую очередь, недовольство высказывают английские игроки. Лидерами в их группе выступают Маркус Рэшфорд и Харри Магуайр.

До встречи с «Брайтоном» (2:0) Роналду не забивал на протяжении шести матчей подряд, и это была самая длинная сухая серия 37-летнего футболиста с начала 2009 года, когда он играл свой последний сезон за «Манчестер Юнайтед» до возвращения в клуб.