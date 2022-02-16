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Сегодня, 15:29

Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду

Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Бернарду
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб продлил контракт с полузащитником Бернарду Силвой, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, переговоры английского клуба с 27-летним португальцем о новом соглашении находятся на ранней стадии.

После первого матча 1/8 Лиги чемпионов со «Спортингом» (5:0) Гвардиола прокомментировал будущее полузащитника.

«Я надеюсь, что Бернарду останется в «Манчестер Сити» на долгие годы. Но решение совместно примут Силва и клуб», — сказал он.

В нынешнем сезоне Силва забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1493877058132398082
Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 25 20 3 2 61-14 63
2
 Ливерпуль 24 16 6 2 61-19 54
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 25 12 7 6 40-32 43
5
 Вест Хэм 25 12 5 8 44-33 41
6
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
7
 Вулверхэмптон 23 11 4 8 21-17 37
8
 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
9
 Брайтон 24 7 12 5 25-25 33
10
 Саутгемптон 24 6 11 7 30-37 29
11
 Астон Вилла 23 8 3 12 31-36 27
12
 Лестер 22 7 6 9 36-41 27
13
 Кр. Пэлас 24 5 11 8 32-35 26
14
 Брентфорд 25 6 6 13 26-40 24
15
 Лидс 23 5 8 10 27-46 23
16
 Эвертон 22 6 4 12 28-38 22
17
 Ньюкасл 23 4 9 10 25-44 21
18
 Норвич 24 4 5 15 14-50 17
19
 Уотфорд 23 4 3 16 23-43 15
20
 Бернли 21 1 11 9 17-29 14
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12.02 15:30
МЮ – Саутгемптон
 1 : 1
12.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 0 : 0
12.02 18:00
Уотфорд – Брайтон
 0 : 2
12.02 18:00
Эвертон – Лидс
 3 : 0
12.02 20:30
Норвич – Ман. Сити
 0 : 4
13.02 17:00
Бернли – Ливерпуль
 0 : 1
13.02 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 1 : 0
13.02 17:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 0 : 2
13.02 19:30
Лестер – Вест Хэм
 2 : 2
31.05 00:00
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Диогу Жота

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Ливерпуль

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Рахим Стерлинг

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Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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