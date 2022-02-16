Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» продлил контракт с Бернарду

Гвардиола хочет, чтобы «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Бернарду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб продлил контракт с полузащитником Бернарду Силвой, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, переговоры английского клуба с 27-летним португальцем о новом соглашении находятся на ранней стадии.

После первого матча 1/8 Лиги чемпионов со «Спортингом» (5:0) Гвардиола прокомментировал будущее полузащитника.

«Я надеюсь, что Бернарду останется в «Манчестер Сити» на долгие годы. Но решение совместно примут Силва и клуб», — сказал он.

В нынешнем сезоне Силва забил 10 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.