Канте удивил всех новой прической

«Челси» возобновил тренировки после паузы, связанной с коронавирусом. В Twitter клуба были опубликованы несколько фотографий с первого занятия. Болельщики удивились, когда увидели полузащитника Н'Голо Канте, так как на голове у него сейчас волосы.

29-летний француз уже несколько лет выходил на поле либо с лысиной, либо с очень короткой стрижкой.

«Несколько новых причесок для отчета», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».