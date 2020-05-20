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Канте удивил всех новой прической

05:43
Новая прическа Нголо Канте. Фото Twitter
Новая прическа Нголо Канте. Фото Twitter
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«Челси» возобновил тренировки после паузы, связанной с коронавирусом. В Twitter клуба были опубликованы несколько фотографий с первого занятия. Болельщики удивились, когда увидели полузащитника Н'Голо Канте, так как на голове у него сейчас волосы.

29-летний француз уже несколько лет выходил на поле либо с лысиной, либо с очень короткой стрижкой.

«Несколько новых причесок для отчета», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».

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