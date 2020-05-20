Канте удивил всех новой прической
05:43
«Челси» возобновил тренировки после паузы, связанной с коронавирусом. В Twitter клуба были опубликованы несколько фотографий с первого занятия. Болельщики удивились, когда увидели полузащитника Н'Голо Канте, так как на голове у него сейчас волосы.
29-летний француз уже несколько лет выходил на поле либо с лысиной, либо с очень короткой стрижкой.
«Несколько новых причесок для отчета», — говорится в сообщении пресс-службы «Челси».
A couple of new hairstyles to report: pic.twitter.com/BWau2oDMs3— Chelsea FC (at ?) (@ChelseaFC) May 19, 2020
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