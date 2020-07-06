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Канте не сыграет против «Кристал Пэлас»

6 июля 2020, 22:08
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч 34-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» из-за повреждения сухожилия.

— Канте не будет в составе на следующую игру. У него травма подколенного сухожилия. Он будет восстанавливаться около недели, — приводит слова главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.

Французский полузащитник в этом сезоне провел 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

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