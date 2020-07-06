Канте не сыграет против «Кристал Пэлас»
6 июля 2020, 22:08
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч 34-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» из-за повреждения сухожилия.
— Канте не будет в составе на следующую игру. У него травма подколенного сухожилия. Он будет восстанавливаться около недели, — приводит слова главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.
Французский полузащитник в этом сезоне провел 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.
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