Канте не сыграет против «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч 34-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» из-за повреждения сухожилия.

— Канте не будет в составе на следующую игру. У него травма подколенного сухожилия. Он будет восстанавливаться около недели, — приводит слова главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.

Французский полузащитник в этом сезоне провел 27 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.