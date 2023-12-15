Канчельскис считает, что у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере бывшего нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко в английском клубе.

«Думаю, у Павлюченко не получилось полностью себя проявить в «Тоттенхэме». Роману нужно было попасть к своему тренеру. Все равно он оставил свой след в «Тоттенхэме». Его там все помнят и уважают. Общаюсь со многими людьми из «Тоттенхэма» и все о Романе говорят только хорошее. Поздравляю его с днем рождения, я Павлюченко знаю, как порядочного человека. Желаю ему всего самого лучшего», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Всегт за английский клуб он провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.