Источник: Сульшер попросил руководство «Манчестер Юнайтед» приобрести Холанда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Как сообщает Dagbladet, Сульшер обратился к вице-председателю клуба Эду Вудворду с просьбой приобрести 19-летнего норвежца. Холанд уже выступал под руководством Сульшера в «Мольде».

В текущем сезоне Холанд провел 12 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 15 голов. Также на его счету 7 мячей в 4 встречах Лиги чемпионов.