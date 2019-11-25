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Источник: Погба больше не хочет играть за «Манчестер Юнайтед»

14:45
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказывается выходить на поле. По данным испанской радиостанции Cope, полузащитник уже полностью восстановился после травмы, из-за которой не играл почти два месяца. Впрочем, он не намерен продолжать свою карьеру в «Юнайтед», а хочет в зимнее межсезонье добиться трансфера.

Основным претендентом на Погба считается «Реал». «Манчестер Юнайтед» оценивает французского хавбека в 150 миллионов евро.

Сообщается, что менеджер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер, учитывая все обстоятельства, уже не против продажи Погба, хотя еще летом был категорически против расставания с ним.

В нынешнем сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ и отдал две результативные передачи.

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