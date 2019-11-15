Источник: «Манчестер Юнайтед» надеется продать Санчеса, чтобы приобрести Холанда

«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Интер» выкупит форварда Алексиса Санчеса, сообщает The Athletic.

По данным источника, английский клуб намерен использовать средства от продажи 30-летнего чилийца на приобретение нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер попросил руководство клуба приобрести 19-летнего норвежца.

Санчес был арендован «Интером» летом до конца сезона. В текущем сезоне форвард провел 3 матча в серии А и забил один гол. Также на его счету голевой пас в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).

Сейчас Санчес восстанавливается после травмы и должен вернуться в январе.